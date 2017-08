Schild umgefahren

Godshorn. Am Frankenring ist in der vergangenen Woche ein Bushaltestellenschild umgefahren worden, so dass es gegen die Fahrtrichtung umgeknickt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne Meldung zu machen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.