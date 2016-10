Schlaganfall

Langenhagen (ok). Ein Thema, das uns alle angeht: Die Barrierehelfer und der zuständige Landesverband informieren in Sachen Schlaganfall. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Montag, 7. November, um 18.30 Uhr im Freizeitheim Vahrenwald an der Vahrenwalder Straße 92 in Hannover statt. Am Ende der Veranstaltung wird um eine Geldspende gebeten. Auskünfte erteilt der erste Vorsitzende des Vereins Barrierehelfer, Martin Wulff, unter der Telefonnummer (0511) 74 48 45 oder unter der E-Mail m.wulff@barrierehelfer.de. Unter dem Menüpunkt "Aktuelle Aktionen" finden Interessierte auf www.barrierehelfer.de auch einen Flyer.