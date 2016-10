Schleppjagd

Langenhagen (ok). Die Fahrgemeinschaft Eichenhof Heitlingen lädt zur Schleppjagd mit der Niedersachsen-Meute ein. Termin ist am Sonnabend, 15. Oktober, auf dem Eichenhof der Familie Lindemann in Heitlingen, Am Brinke 25. Stelldichein ist ab 12 Uhr; der Aufbruch zur Jagd um 13 Uhr. Mit dabei sind auch die Jagdhornbläser des Hegerings Langenhagen.