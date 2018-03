Schlummermünzen spenden

Langenhagen (ok), Wer noch die gute, alte D-Mark zu Hause hat, kann damit jetzt Gutes tun. Der Hospizverein Langenhagen lebt von Spenden, und die Ehrenamtllichen würden sich über Unterstützung auf diese Art und Weise mit DM-Schlummermünzen sehr freuen. Möglich ist das an Infoständen, bei Veranstaltungen oder direkt im Büro an der Walsroder Straße 65. Übrigens: Der nächste Infostand wird am Sonnabend, 7. April, vor der Buchhandlung Böhnert im CCL aufgebaut. Erreichbar ist der Hospizverein entweder unter der Telefonnummer (0511) 9 40 21 22 oder aber unter der E-Mail-Adresse info@hospiz-langenhagen.de.