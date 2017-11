Schmerzen in der Schulter

Langenhagen. Schmerzen in den Schultern sind nicht nur unangenehm und belastend. Sie behindern die Beweglichkeit und mindern damit die Lebensqualität. Dieses weit verbreitete orthopädische Problem kann durch altersbedingte Verschleißerscheinungen oder als Folge von Entzündungen sowie Verletzungen bei Über- oder Fehlbelastungen auftreten. Was hilft bei Schulterschmerzen? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und ab wann ist eine Operation unumgänglich? Und, was hat sich dank moderner, minimal-invasiver Operationsverfahren in den vergangenen 15 Jahren getan? Diese und weitere Fragen wird Hamid Hosseini, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Sektionsleiter der Schulterchirurgie in der Paracelsus-Klinik am Mittwoch, 29. November, um 17 Uhr, im Konferenzraum, im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik am Silbersee beantworten. Der Vortrag ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt! Bitte anmekden telefonisch anmelden unter (0511) 77 94-0, per Email langenhagen@paracelsus- kliniken.de oder direktvor Ort.