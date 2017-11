Schmuck und Bargeld weg

Langenhagen. Am Dienstag ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Langenhagen. Der Täter verschaffte sich Zugang in das Mehrfamilienhaus und hebelte die Wohnungstür der Wohnung auf. Es wurde unter anderem ein Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Langenhagen in Verbindung zu setzen. Tatort: ein Mehrfamilienhaus an der Walsroder Straße zwischen den Einmündungen Hindenburgstraße und Weserweg zwischen 8 und 13.30 Uhr.