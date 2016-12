Schnell durchsucht

Kaltenweide. Im Zeitraum von lediglich eineinhalb Stunden gelangten Einbrecher am Montagnachmittag durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus am Caroline-Herschel-Weg, durchsuchten alle Räume, entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat, Telefon (0511) 109 42 15.