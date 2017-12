Schneller Einbruch

Krähenwinkel. Am Donnerstag vor Weihnachten, zwischen 17 und 17.30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Worth. Ein Täter hebelte die Terrassentür des Objektes auf und entwendete Schmuck, Bargeld und ein Mobilfunktelefon.