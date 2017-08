Schrottparty

Engelbostel/Schulenburg (ok). Schrottparty beim SoVD Engelbostel/Schulenburg: Termin ist am Dienstag, 29. August, in der Gaststätte Rust ab 16.30 Uhr. Die Bedingungen: Jeder Teilnehmer sollte zwei Gegenstände in Papier einpacken und diese Pakete vor Beginn der Schrottparty bei dem Organisator abgeben. Anmeldungen nehmen Hans-Jürgen Giese (0511/781552) und Wilhelm Bertram (0511/743102) entgegen.