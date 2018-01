Schüler helfen Senioren

Hilfe am Computer für Ü50

Region. „Ran an den Computer“ heißt es jetzt für Senioren: Die Anna-Siemsen-Schule, Berufsbildende Schule der Region Hannover, bietet kostenlose Computereinführungskurse für Menschen im Alter ab 50 Jahre an. Das Projekt findet bereits zum achten Mal statt. Das Besondere: Keine Lehrkräfte oder IT-Spezialisten, sondern Schüler der Berufsfachschule Altenpflege vermitteln den teilnehmenden Senioren einen verständlichen Einstieg in die Nutzung der elektronischen Medien.Der erste Kursus hat bereits begonnen, ein zweiter beginnt am Donnerstag, 8. Februar, und endet am 1. März. Die Kurse finden im wöchentlichen Rhythmus vier Wochen lang statt und laufen immer in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 22 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist daher gewünscht.Für weitere Informationen und die Anmeldung ist das Sekretariat der Anna-Siemsen-Schule, Im Moore 38, unter der Telefonnummer (0511) 168 44012 erreichbar.