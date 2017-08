Schützen-ECHO

Langenhagen (ok). Bereits zum 55. Mal geht das Langenhagener Schützenfest am nächsten Wochenende von Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September, über die Bühne. In einer 16-seitigen Beilage gibt es in der heutigen ECHO-Ausgaben alle Informationen aus einer Hand. Viel Spaß bei der Lektüre!