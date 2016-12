Schützen treffen sich

Engelbostel. Der Schützenverein lädt Mitglieder zu den Jahresabschussfeiern ein. Die Damen treffen sich im Gasthaus Tegtmeyer zu besinnlichen Stunden am Donnerstag, 15. Dezember, um 19 Uhr. Am Tag darauf beginnt, ebenfalls um 19 Uhr, die Feier der Herren. An beiden Tagen wird ein festliches Menü angeboten. Teilnahmelisten hängen im Schießstand aus.