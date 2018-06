Schützenverein hat Ferien

Godshorn. Die Sommerferien beim Schützenverein Godshorn sind in der Zeit vom Montag, 2. Juli, bis Donnerstag, 12. August. Doch bevor die Schützenräume in dieser Zeit geschlossen werden, findet am Sonnabend, 30. Juni, das Halbjahres-Abschluss-Grillen im Schützenhaus statt. Beginn: 18 Uhr. Salate und einiges mehr werden von Schützenmitgliedern geliefert. Alle Godshorner Schützinnen und Schützen sind herzlich willkommen und können für zehn Euro pro Person am Büfett teilnehmen. Anmeldungen nimmt Dittmar Brockmann unter der Telefonnummer (0511) 78 91 73 entgegen.