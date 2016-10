Schützenverein lädt ein

Kaltenweide. Der Schützenverein führt am Sonntag, 6. November,

11 bis 13 Uhr sein traditionelles Winterkönigsschießen durch, gleichzeitig wird auch der Erntepokal ausgeschossen. Für die Siegerehrung hat sich der Vorstand etwas Besonderes überlegt. Sie findet am 19. November im Anschluss an eine gemütliche Treckerfahrt durch das Kaltenweider Moor (ab 17 Uhr) im Schützenhaus statt.

Alle Schützen sowie Freunde und Bekannte sind zu dieser Veranstaltung recht herzlich eingeladen, der Vorstand hofft auf eine rege Beteiligung.

Anlässlich des bevorstehenden Volkstrauertages treffen sich die Schützen am 12. November um 17.30 Uhr an der Ecke Kananoher Straße / Am Weiherfeld, um am Ehrenmal des Friedhofs Kaltenweide einen Kranz niederzulegen.

Anschließend findet ein gemeinsames Grünkohlessen im Schützenhaus Kaltenweide statt.