Schulpolitik auf dem Marktplatz

Langenhagen. Standorte von IGS und Gymnasium, Elternbefragung in Kaltenweide und Krähenwinkel, Zukunft der verschiedenen Schulen in Langenhagen: zu diesen Fragen nehmen am Sonnabend 11. Febraur, von 10 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz die Schulexperten der SPD Stellung. Die Sozialdemokraten wollen mit den Bürgern darüber in das Gespräch kommen, wie der Schulstandort Langenhagen in Zukunft gestaltet werden soll und Anregungen entgegen nehmen.