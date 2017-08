Schulungen für Senioren

Langenhagen (ok). Bis Jahresende laufen in Kooperation mit dem Seniorenbeirat monatlich Tablet- und Smartphoneschulungen speziell für Senioren in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL. Die Teilnahmegebühr liegt lediglich bei 9,90 Euro pro Person. Der erste Termin findet am Sonnabend, 26. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr statt. Die Schulungen finden in Kleingruppen statt; die Plätze sind deshalb limitiert. Daher wird um telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 72 80 8-0.