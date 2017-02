Schulzentrum - wohin?

Fragestunde der Sozialdemokraten für Facebook-Nutzer am 25. Februar

Langenhagen. Eine Session der anderen Art bieten die Langenhagener Sozialdemokraten allen Facebook-Nutzern am nächsten Sonnabend, 25. Februar, von 15 bis 15:30 Uhr. In dieser Zeit gibt es die Möglichkeit, SPD-Schulexperten in einer Live-Schaltung nach ihren Vorstellungen und Plänen zur Weiterentwicklung des Schulzentrums zu befragen. Anja Sander, die Vorsitzende des Schulbauausschusses, Susanne Wöbbekind, langjährige Elternvertreterin im Stadtelternrat und Mitglied des Jugendhilfeaussschusses sowie der ehemalige Schulleiter und schulpolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Kuschel erklären, wie es mit den IGSen und dem Gymnasium sowie der Langenhagener Schullandschaft ab Jahrgang 5 weitergehen soll. Sander: "Wir freuen uns auf rege und auch kritische Nachfragen zu unserer Position." Facebooknutzer erreichen die Sozialdemokraten unter https://www.facebook.com/spdlangenhagen/