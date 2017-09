Schwimmen für Vereine

Langenhagen (ok). 29 öffetntlicheTagesordnungspunkte stehen bei der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen auf der Agenda. So geht es am nächsten Montag, 25. Sepgtember, ab 18.30 Uhr im Ratssaal zum Beispiel um die Förderung des Vereinsschwimmens in der "Wasserwelt". Ein weiteres Thema sind die Obdachlosenunterkünfte. sowie die Veranstaltungssporthalle und einen CDU-Antrag zur Umwandlung der Robert-Koch-Realschule in eine Oberschule. Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung: der Lern- und Lebensraum Adolf-Reichwein-Schule. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.