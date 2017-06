SCL sucht neue Spieler

Langenhagen (ok). Fünf Rasenplätze, zwei Aschenplätze, frisch renovierte Umkleidekabinen – die Infrastruktur beim SC Langenhagen ist optimal. Auch, was die Trainer angeht, die alle eine Lizenz des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) besitzen. Diverse Spieler sind in den Auswahlmannschaften; auf der Anlage findet auch das Training des NFV-Stützpunktes Hannover-Ost statt. Gesucht werden Kicker der Jahrgänge 2008 bis 2010 (F- und E-Junioren), 2003 und 2004 (C-Junioren) sowie 2001 und 2002 (B-Junioren). Ansprechpartner sind Martin Lambert für die Jahrgänge 2008 bis 2010 (Telefon 0157/53 59 14 52), Udo Zemke für die Jahrgänge 2003 bis 2004 (Telefon 01525/1 96 36 66) sowie Sven Rode (Telefon 0175/4 00 34 20) und Helmut Czelustek (0176/84 58 10 01) für die Jahrgänge 2001 und 2002.