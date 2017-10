Lesereihe am Flughafen startet in neue Saison

Langenhagen. „Erleben & Erlesen“ – die beliebte Veranstaltungsreihe am Hannover Airport geht in die nächste Runde: sechs Termine, sechs Prominente aus Film und Fernsehen. Ab dem 13. November gibt es wieder persönliche Geschichten und literarische Leckerbissen in Clubatmosphäre. Rund 120 Gäste haben dann Gelegenheit, ihre Stars in der Eventlocation „Skylight“ hautnah zu erleben. Der direkte Blick auf die Start- und Landebahn sorgt für ein eindrucksvolles Ambiente. Eine Stewardess serviert Tomatensaft und Sekt vom stilechten Flugzeug-Trolley. Nach der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit für Autogramme und Selfies mit seinem Star. Den Auftakt zur Wintersaison 2017/18 macht Jorge González. Am 13. November spricht er über sein Buch „Hola Chicas“. Weitere Gäste in den kommenden Monaten sind Tom Wlaschiha, Gesa Neitzel, Karl Dall, Rüdiger Nehberg und Ingolf Lück. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es ab sofort in allen Laporte Shops und online auf www.eventim.de. Ab Freitag,27. Oktober, sind die Tickets auch bei der Buchhandlung Decius an der Markthalle und im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza erhältlich. Weitere Informationen zu Gästen und Terminen finden Interessierte auf www.hannover-airport.de und bei Facebook.Die Termine im Überblick: 13. November Jorge González, 21. Dezember Tom Wlaschiha, 9. Januar 2018 Gesa Neitzel, 6. Februar Karl Dall, 6. März Rüdiger Nehberg und 18.April Ingolf Lück.