Seelisches Immunsystem stärken

VHS-Vortrag am Dienstag, 7. März, im VHS-Treffpunkt

Langenhagen. Niederlagen und Lebenswunden bleiben keinem Menschen erspart. Doch nicht jeder bewältigt sie auf dieselbe Weise. Was unterscheidet also Menschen, die an Krisen zerbrechen, von jenen, die daran wachsen? Die ehemalige Kunstlehrerin und Autorin Dorothee Döring erklärt am Dienstag, 7. März, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt, Konrad-Adenauer-Straße 17, was unsere Seele belastbar macht und was sogenannte „Steh-auf-Menschen“ auszeichnet. Das Entgelt beträgt acht EuroAnmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (7307 -9718) oder per E-Mail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.