Segeln auf dem Silbersee

Angebot für Kinder ab neun Jahren

Langenhagen. Der Segel-Club-Passat sucht Nachwuchs-Skipper ab neun Jahre, die Lust haben das Segeln zu lernen. Tolle Manöver und Knoten sind nicht alles, was für den Segelsport zu lernen ist. Regelmäßige Treffen dafür soll es am Silbersee beim DLRG-Haus geben. Das einzige, was Teilnehmer können müssen, ist schwimmen. Der Segel-Club Passat bietet den Erwerb des Jüngstenscheins, damit das Segeln bei Regatten und spannenden Übungen immer weiter ausbaut werden kann. Boote und komplette Ausrüstung sind vorhanden, und der Wind kommt von alleine. Wer Interesse hat, schreibt ein E-Mail an Seebaer@segelclub-passat.de.