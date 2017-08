Segway-Tour für guten Zweck

Langenhagen (ok). Der Bürgermeister ist auf dem Segway unterwegs: Die Tour auf dem Segway für den guten Zweck geht am Sonnabend, 19. August, ab 9.30 Uhr über die Bühne. Dann trifft sich die Gruppe an der Einfahrt zur Wasserwelt Langenhagen. Zwei Stunden geht es dann durch Langenhagen. Sonnenbrille und leichte Handschuhe könnten bei Sonne und kühleren Temperaturen vorteilhaft sein. Helmpflicht besteht nicht. Alle Teilnehmer müssen mindestens 15 Jahre alt und auf jeden Fall eine Fahrerlaubnis verfügen. Das Körpergewicht soll zwischen 45 und 120 Kilogramm liegen. Die Idee: 16 Personen fahren "kostenlos" mit, und der Bürgermeister führt sie an interessante Orte. Anschließend wird direkt an "Business for Kids" mindestens 50 Euro gespendet. Wer dabei sein möchte, melde sich bis spätestens 16. August bei Carolin Moßig unter der Telefonnummer (0511) 73 07 95 71 an.