Seitenscheibe eingeschlagen

Langenhagen. Diebe schlugen Donnerstagnacht zwischen 3.30 und 4 Uhr am Roggenkamp in Wiesenau die Seitenscheibe eines Skoda Superb ein und entwenden das fest eingebaute Navigationsgerät. Durch die Alarmlage des Autos erwachte der Besitzer des Kraftfahrzeuges. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.