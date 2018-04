Seitlich beschädigt

Langenhagen. In zwei Fällen wurden seitliche Beschädigungen an Fahrzeugen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand an einem an der Angerstraße geparkten VW Polo im Zeitraum Donnerstag, 17.45 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr.

Am Sonnabend, zwischen 16.30 und 18.45 Uhr, gab es einen Unfall im Begegnungsverkehr auf der Beethovestraße in einer Engstelle. In beiden Fälle gab es Fahrerflucht.