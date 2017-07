Selbsthilfe Diabetes

Kaltenweide. Das Treffen der Diabetes-Selbsthilfe-Grppe am 11. Juli fällt aus. Die Gruppe freut sich auf Interessierte, die zum folgenden Treffen am Dienstag, 8. August, um 18 Uhr im Margeritenhof am Kaltenweider Platz kommen. Neben Zeit für Gespräche unter den Betroffenen gibt es interessante Themen und Fachvorträge.

Informationen können gibt es unter der Telefonnummer (0511) 74 48

45 oder 0157 344 348 14 oder per E-Mail diabetes-shg@hotmail.com.