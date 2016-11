Selbstverteidigung üben

Langenhagen. In VHS-Seminaren wird geübt, wie sich Körpersprache in schwierigen Situationen verbessern lässt. Der gezielte Einsatz der eigenen Kraft zur Selbstverteidigung wird gezeigt und geübt. Ein Seminar für Frauen findet statt am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November, jeweils von 11 bis 14.15 Uhr, ein weiteres an den gleichen Tagen von 15 bis 18.15 Uhr. Seminarort ist die Wing Tsun Schule Langenhagen, Walsroder Straße 152.

Anmeldungen: in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.