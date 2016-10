Seminar zur Achtsamkeit

Langenhagen. Viele wünschen sich, mit den eigenen Lebensumständen und Herausforderungen besser umgehen zu können oder belastbarer zu werden, um das Leben in seiner Vielfältigkeit genießen zu können.

Nach Jon Kabat Zinns bewährtem Programm der „Stressreduktion durch Achtsamkeit“ kann dies gelingen.

Ein Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 12. November, von 9.30 bis 16.45 Uhr bietet Anregungen für Achtsamkeitsschulungen im Alltag und dadurch einen nachsichtigen liebevollen Umgang mit sich selbst. Die Anleitung von Achtsamkeitsmeditationen im Gehen, Liegen, Sitzen und Stehen sowie das Kennenlernen weiterer effektiver Entspannungsverfahren werden abwechslungsreich kombiniert mit kurz- und langfristigen Strategien der Stressbewältigung. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-97 04.