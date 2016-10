Seniorenklön der CDU

Interessierte Gäste sind willkommen

Krähenwinkel. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich turnusmäßig am Dienstag, 11. Oktober, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251. Als Gast ist der Landtagsabgeordnette Rainer Fredermann eingeladen. Nach Kaffee und Kuchen gibt es Informationen über die Koalitionsbildung in der Region Hannover und die Anliegen der CDU. Weiterhin stehen die Streitthemen im Landtag, wie die Schulpolitik sowie die Arbeit der Sicherheitsbehörden und der dafür zuständigen Ministerien, zur Diskussion; ebenso auch eine Wahlnachlese zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen und den aktuellen und künftigen Themen der CDU.Die Senioren-Union freut sich, wie immer, über interessierte Gäste, die gern willkommen sind.