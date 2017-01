Seniorenklön der CDU

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich auch in diesem Jahr wieder an jedem zweiten Dienstag im Monat, jetzt am kommenden Dienstag, 10. Januar 2017, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251, in Krähenwinkel. Der Vorsitzende wird das geplante Programm mit den Themen und Referenten für dieses Jahr vorstellen. Weitere Vorschläge für das neue Veranstaltungsprogramm, auch für Tagesfahrten, werden gern entgegen genommen. Die Senioren-Union freut sich, wie immer, über interessierte Gäste, die gern willkommen sind.