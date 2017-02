Seniorenklön der CDU

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich wieder am nächsten Dienstag, 14. Februar, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251, in Krähenwinkel.

Das Jahr 2017 gilt in kirchlicher und kulturhistorischer Sicht als ein bedeutendes Jahr, in dem die Ereignisse vor 500 Jahren, Martin Luther und die Reformation, und deren Auswirkungen auf die christlichen Kirchen, die Kultur und die Politik in den folgenden Jahrhunderten von vielen Seiten reflektiert und gewürdigt werden.

Der Vorstand der Senioren-Union freut sich sehr, zu diesem Thema als Gast und Referent den Propst Martin Tenge, Regionaldechant der Katholischen Kirche in der Region Hannover, begrüßen zu können. Der Titel seines Vortrages lautet: "Das Lutherjahr: Ein Jubiläum für die Katholiken? Wo steht die Ökumene nach 500 Jahren Reformation?"