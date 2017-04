Seniorenklön der CDU

Langenhagen. Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich am Dienstag, 11. April, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251. Gast und Referent ist Herr Gregor Brill, Geschäftsführer des Seniorenheims Bachstraße. Er spricht zum Thema: "Was hat die Pflegereform 2017 gebracht?" Erfahrungen sollen ausgetauscht und über positive und nachteilige Entwicklungen der politischen Vorgaben im Bereich der Pflege und ihren Umsetzungen in den Heimen kann diskutiert werden. Interessierte Gäste sind willkommen.