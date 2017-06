Seniorenklön der CDU

Langenhagen. Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich am Dienstag, 13. Juni, um 15.30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof an der Walsroder Straße 251 in Krähenwinkel. Bei Kaffee und Kuchen gibt es Gelegenheit, über politische Themen in vertrauter Runde zu diskutieren. Gäste sind willkommen.