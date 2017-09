Seniorenklön der CDU

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich am kommenden Dienstag, 12. September, um 15:30 Uhr zum Seniorenklön im Hotel Jägerhof, Walsroder Straße 251, in Langenhagen/ Krähenwinkel. Als Gast ist Bundestagskandidat Hendrik Hoppenstedt eingeladen. Er wird die politischen Ziele der CDU Deutschlands und seine eigenen Ambitionen für die kommende Legislaturperiode vorstellen und zur Diskussion darüber einladen. Unsere Mitglieder und Gäste haben auch die Gelegenheit, die für sie wichtigen Anliegen zu allen politischen Feldern vor zu tragen und Fragen an den Kandidaten zu stellen. Neue Gäste sind willkommen.