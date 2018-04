Seniorenklön der CDU

Krähenwinkel. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich am nächsten Dienstag, den 10. April, um 15:30 Uhr, wieder zum Seniorenklön mit Kaffee und Kuchen im Hotel Jägerhof in Krähenwinkel, Walsroder Straße 251. Ein externer Referent ist nicht eingeladen. Über den zeitlichen Verlauf und das angemeldete Besichtigungsprogramm der Reise am 24. und 25. Mai in den Oderbruch werden die Organisatoren berichten. Interessierte können sich gerne noch über eine Teilnahme an der Reise unter der Telefonnummer (0511) 73 33 88 informieren. Wie immer sind Gäste gern gesehen und willkommen.