Seniorennachmittag

Godshorn. Der Kulturring Godshorn lädt am Montag, 19. Februar, zu einem Seniorennachmittag in das Dorfgemeinschaftshaus Godshorn ein. Ab 15 Uhr gibt es Kuchen und Getränke zu zivilen Preisen, Kaffe und Tee sind frei. Ab 16 Uhr treten die „Lustigen Oldies“ auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings auf. Karten zum Preis von 5 Euro sind ab sofort bei Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt Godshorn, erhältlich. Einlass ist am Veranstaltungstag ab 14.30 Uhr.