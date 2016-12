Service und weihnachtliche Klänge

Termine im CCL bis Heilig Abend

Langenhagen. Im CCL wird es vor Weihnachten einen Verpackungsservice im Erdgeschoss (Westseite) geben. Dort ist auch der Gutscheinverkauf zu finden. Die Spende für das Verpacken der Geschenke geht diesmal an das Tierheim Langenhagen. Hier die Service-Zeiten: Freitag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr; Sonnabend, 17. Dezember, 9.30 bis 20 Uhr; Montag bis Freitag, 19. bis 23. Dezember, 9.30 bis 20 Uhr; Sonnabend, 24. Dezember, 9.30 bis 14 Uhr.Musik gibt es im Erdgeschoss (Ostseite) an folgenden Terminen: Sonnabend, 17. Dezember, Matthias-Claudius-Posaunenchor aus Krähenwinkel (12 bis 13 Uhr) und "Our Voices Gospelchor" aus Hannover (14.45 bis 16 Uhr, drei Mal 20 Minuten); Sonntag, 18. Dezember, 16 bis 18 Uhr, "Langenhagener Symphoniker" unter der Leitung von Ernst Müller.