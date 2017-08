Silber-Tour

Langenhagen (ok). Eine "Silber-Tour" für Menschen in höherem Alter plant der Verein win für Mittwoch, 27. September, Ziele sind Rinteln an der Weser und die Burg Schaumburg. Los geht es um 10 Uhr am Qiuartierstreff; die Rückkehr ist für 17 Uhr in Langenhagen vorgesehen. Die Kosten liegen bei 25 Euro für Erwachsene, Win-Mitglieder zahlen lediglich 20 Euro. Anmeldeschluss ist der 22. September: Anmeldungen können in der Hauptstelle der KSG Hannover in Laatzen, in den Außenstellen oder im Quartierstreff Wiesenau abgegeben werden. Die Plätze sind begrenzt.