Silvester in der Eishalle

Langenhagen. "Warm up" heißt das Motto der Sylvester-Eisdisco am Sonnabend, 31. Dezember, um 14.30 bis 17.30 Uhr in der Eishalle an der Brüsseler Straße. Zum Programm gehört unter anderem ein Glückskeks-Quiz auf der Eisfläche.