Silvesterkonzert

Langenhagen. Zum festlichen Silvesterkonzert am Sonntag, 31. Dezember, um 20 Uhr in der Elisabethkirche lädt die Kantorei unter der Leitung von Arne Hallmann ein. Corinna Staschewski (Sopran), Birte Kuck (Violine und Viola), Fernando Mansilla Fuentealba (Violoncello) und Arne Hallmann (Orgel) gestalten ein facettenreiches Programm mit Werken

von Vivaldi, Mozart, Dvorak und anderen Komponisten. Am Ende des Konzerts wird um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.