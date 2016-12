Silvesterlauf

Godshorn (ok). Der TSV Godshorn läuft ins Jahr 2017. Start des Silvesterlaufs am Sonnabend, 31. Dezember, ist um 12.30 Uhr am Bernhard-Ryll-Sportzentrum. Die geplanten Strecken: fünf und zehn Kilometer, ein Kinderlauf über 600 Meter sowie fünf Kilometer Walking für die Senioren. Jeder Teilnehmer erhält am Ziel ein Glas Sekt oder ein Erfrischungsgetränk. Außerdem bekommen die Kinder eine Erinnerungsurkunde. Das Startgeld liegt bei zwei Euro für die Erwachsenen; Kinder und Jugendliche sind frei. Duschen und Umkleidekabinen stehen zur Verfügung; für das leibliche Wohl rund um die Veranstaltung ist gesorgt.