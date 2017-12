Singen in der Kirche

Langenhagen. Am dritten Advent, 17. Dezember, um 17 Uhr findet in der Emmauskirche am Sonnenweg das traditionelle Weihnachtssingen statt. Im Anschluss daran, gibt es noch Gühwein und Schmalzbrote und die Gelegenheit zu Gesprächen, als Teil des lebendigen Adventskalenders. Jedermann ist herzlich willkommen.