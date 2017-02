Skoda demoliert

Langenhagen. Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Miitwoch die rechte Scheibe des auf dem Gelände eines Autohauses am Mühlenfeld geparkten Skoda ein und entwenden das fest eingebaute Navigationsgerät. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.