Soirée in der Elisabethkirche

Langenhagen. Am Sonntag, 10. Juni, ist in der Elisabethkirche Orgelmusik zu hören.

Kantor Arne Hallmann interpretiert Werke von Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Alexandre Guilmant (1. Sonate). Beginn ist um 17 Uhr. Am Ausgang wird um eine Spende zur Finanzierung der Konzertreihe gebeten.