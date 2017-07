Sommerausflug nach Bremerhaven

Langenhagen. Für Sonntag, 13. August, bietet der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH einen Ausflug nach Bremerhaven an! Bei hoffentlich sonnigem Sommerwetter gibt es viel zu erleben.

Die Gäste können wählen zwischen einem Besuch des Deutschen Auswandererhauses oder einem Besuch des Zoos am Meer. Abfahrt 7.30 Uhr am ZOB Hannover, Rückkehr gegen 19 Uhr. Anmeldeschluss ist der 7. August. Anmeldungen können in der Hauptstelle der KSG Hannover , Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen, in den Außenstellen vor Ort oder im Quartierstreff Wiesenau abgegeben werden. Dort gibt es dann auch nähere Infos. Die Plätze sind begrenzt.