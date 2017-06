Sommerfest

Langenhagen. Am Sonnabend, 17. Juni, veranstaltet der Bürger- und Heimatverein Langenhagen ein jährliches Sommerfest. Beginn ist um 14.30 Uhr auf dem Außengelände des Vereinshauses vom Kulturring Langenhagen am Rohdehof 18 im Eichenpark. Mit dabei sind in diesem Jahr die Kabarettistin und Entertainerin Elli Weber sowie die Shanty-Sänger aus Langenhagen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Ab 15.30 Uhr werden Würstchen und Steaks vom Grill angeboten.

Der Bürger- und Heimatverein freut sich auf viele Gäste.