Sommerfest

Langenhagen (ok). Die Freien Demokraten in Langenhagen laden interessierte Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Sommerfest ein. Termin: Sonnabend, 29. Juli, ab 17 Uhr am Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner-Straße. Zu Gast sind die Bundestagskandidatin Grigorios Aggelidis und Landtagskandidatin Christiane Hinze. Es wird gegrillt und über die Langenhagener Kommunalpolitik diskutiert. Anmeldungen bitte bis zum 26. Juli bei Niklas Drexler (drexler@julis.de).