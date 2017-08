Songs mit anspruchsvollen Texten

Langenhagen. Ein Benefiz-Konzert ist am Sonntag, 3. September, in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 um 18 Uhr zu hören. Das Duo

"Klippenwolf" mit Rudolf Möckel (Gitarre und Gesang) und Peter Siegfried (Bass) wird spielen.

Die beiden machen seit vielen Jahren zusammen Musik.

Sie präsentieren Lieder von Tom Waitz, Leonard Cohen, Tom Paxton, Jim Croce und Bob Dylan, vor allem aber viele selbstgeschriebene und -arrangierte Songs mit anspruchsvollen Texten.

Zwischen den Liedblöcken gibt es eine Pause mit Finger-Food.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Sie kommen sämtlich der Diakonin Edit Silaczy und ihrem Dienst in der Gemeinde zugute.