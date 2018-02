Sonnencafé

Langenhagen. Mittwochs öffnet im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr das Sonnencafe 14-tägig. Die nächsten Termine sind am 14. und 28. März. Alle, die gerne am Nachmittag einkehren, bei leckerem selbstgebackenen Kuchen und Kaffee mit netten Menschen in das Gespräch kommen möchten, sind herzlich eingeladen.