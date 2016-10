Sonntagscafé

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße 15d findet am Sonntag, 6. November, in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr das beliebte Sonntagscafé mit selbst gebackenen Kuchen statt. Gäste sind willkommen.